Atentie clujeni! Protectia Consumatorului a gasit bacterii fecale periculoase in gheata unui mare lant de fast food. Toate aparatele, oprite!

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a descoperit bacterii fecale periculoase in gheata folosita de un McDonald's din Bucuresti. In urma rezultatelor, aparatele de gheata din toate restaurantele companiei din Romania au fost scoase din functiune temporar, inclusiv cele folosite in Cluj-Napoca.Inspectorii ANPC au demarat un control in 18 februarie, iar in urma analizelor pe care le-au facut asupra ghetii, au gasit mai multe bacterii periculoase, inclusiv de natura fecala. ... citește toată știrea