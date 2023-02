Atentie, clujeni! Salvamont Romania anunta risc insemnat de AVALANSA la Vladeasa

Cei care cred ca acum ar fi momentul potrivit sa-si petreaca timpul la munte, trebuie sa fie extrem de prudenti, caci Dispeceratul National Salvamont a anuntat ca exista un pericol de declansare a avalanselor in mai multe zone din tara, inclusiv la Vladeasa."Stratul de zapada a crescut semnificativ in ultimele zile, in special pe versantii vestici. In partea superioara a stratului se intalnesc local pana la 40-50 cm de zapada recenta, in special pe versantii vestici sau pe ... citeste toata stirea