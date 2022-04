Atentie! COD GALBEN de ninsori in zona de munte a judetului Cluj, de maine dimineata

Meteorologii ANM au emis sambata, 2 aprilie, o avertizare de cod galben de ninsori insemnate cantitativ la munte, in mai multe judete din Romania, inclusiv Cluj.Vremea ramane in continuarea rea in zona de munte din judetul Cluj. ANM a emis sambata o avertizare de cod galben de ninsori insemnate cantitativ la munte, in mai multe judete din Romania, inclusiv Cluj.Codul galben va intra in vigoare duminica, 3 aprilie, la ora 03:00 si va fi valabil pana luni la ora 03:00.Potrivit meteorologilor, ... citeste toata stirea