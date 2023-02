Atentie, elevi! Noi tentative de inselaciune in scoli sub pretextul strangerii de ajutoare pentru Turcia si Siria

La doar 4 zile de la cutremurul din Turcia, in contextul in care peste 15.000 de oameni au murit, raufacatorii nu au stat prea mult pe ganduri. Acestia au elaborat diferite inselatorii, atat telefonic, cat si online, pentru a profita de bunatatea oamenilor.Ministerul Educatiei atrage atentia asupra unor astfel de tentative de inselaciune in scoli. Se pare ca mai multi directori de scoli si si profesori au primit telefoane de la persoane care se recomandau ca fiind angajati ai Ministerului si ... citeste toata stirea