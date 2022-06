Atentie! Esepuse gasite in zona potecilor si a traseelor de bicicleta in mai multe paduri din Cluj

Organizatia pentru Protectia Mediului si Combaterea Braconajului ii avertizeaza pe cei care se deplaseaza in padurile din jururl Clujului, sa fie atenti pentru ca pe potecile marcate vor putea gasi capcane sub forma unor tepuse care s-ar putea sa ii raneasca sau sa sparga rotile bicicletelor.Reprezentantii OPMCB spun ca au gasit in padurile din urul Clujului "capcane", sub forma unor tepuse amplasate in jurul potecilor sau a traseelor de bicicleta."ATENEsIE LA CAPCANELE DIN PADURI!Colegul ... citeste toata stirea