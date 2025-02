Atentie, floresteni! O importanta strada din comuna va fi inchisa timp de doua zile

Lucrarile de infrastructura vor inchide temporar traficul in zona intersectiei cu strada Gheorghe DojaPrimaria Floresti anunta inchiderea circulatiei pe strada Simion Barnutiu, in zona intersectiei cu strada Gheorghe Doja, in perioada 26-27 februarie 2025, intre orele 09:00 si 15:00. Restrictiile sunt necesare pentru efectuarea unor lucrari de ... citește toată știrea