Atentie: Inselatorie credibila pe grupurile de WhatsApp ale parintilor elevilor din Cluj: Mesajul e transmis de pe numarul REAL al unui membru al grupului

Pe grupuri de WhatsApp ale parintilor din Cluj circula un mesaj de inselatorie, extrem de credibil care poate induce foarte usor in eroare parintii. Mesajul prin care se solicita bani vine de pe numarul real al unui membru al grupului, parinte de elev in clasa respectiva, desi persoana nu are nicio legatura cu mesajul. Asa ca e usor sa cazi in capcana, daca nu verifici telefonic direct cu parintele de la care pare sa provina mesajul.Mesajul este trimis de pe un numar de mobil cunoscut al ... citește toată știrea