Atentie la hotii de buzunare! Doi barbati din Cluj-Napoca au fost retinuti dupa ce au furat telefonul mobil al unei femei, intr-un autobuz

Politistii clujeni au descins in locuintele a doi barbati din Cluj-Napoca, banuiti ca in urma cu aproape o luna au profitat de neatentia unei femei si i-au furat telefonul mobil din buzunar. Scena furtului s-ar fi petrecut intr-un mijloc de transport in comun.Cei doi barbati de 36, respectiv 38 de ani au fost prezentati Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, iar fata de acestia a fost dispusa masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile."Politistii ... citeste toata stirea