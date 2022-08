Atentie la teparii cu chirii din Cluj-Napoca: "Parea un batranel simpatic, cu doi nepoti langa el"

O arhitecta din Cluj a incercat sa inchirieze un apartament foarte atractiv, in centrul orasului, dar cateva semnale i-au atras atentia ca totul ar putea fi o mare teapa."As dori sa ridic un semnal de alarma pentru persoanele care sunt in cautare de chirii in Cluj (si nu numai).Zilele trecute am inceput sa caut pe site-uri de imobiliare oferte pentru o noua chirie. Eu sunt arhitect, am 27 de ani si lucrez in centrul Clujului la o firma de arhitectura. Am dat de un anunt care nu numai ca mi ... citeste toata stirea