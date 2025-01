Atentie soferi! Avertizare de ceata densa si carosabil umed in Cluj. Circulati cu prudenta

Centrul INFOTRAFIC a emis in aceasta dimineata o avertizare de ceata densa in mai multe judete, inclusiv Cluj.Politistii avertizeaza ca drumurile sunt umede iar ceata densa a redus vizibilitatea in trafic sub 200 de metri, in unele zone aceasta fiind chiar sub 50 metri.Acestia recomanda sa reduceti considerabil viteza daca rulati pe un carosabil umed sau alunecos, folositi in mod corespunzator sistemele de iluminare, mariti distanta intre autovehicule, ... citește toată știrea