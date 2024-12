Atentie soferi: Ceata densa pe drumurile din Cluj! A fost emis un COD GALBEN. Vezi zonele afectate

Meteorologii au emis, vineri dimineata, o atentionare nowcasting Cod galben de ceata pentru judetul Cluj.Astfel, in mai multe zone din judet vizibilitatea va fi redusa local sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, iar in functie de conditiile locale, formarea ghetusului sau chiciurei.Urmatoarele zone din judetul Cluj sunt afectate: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Baciu, Apahida, Gilau, Floresti, Viisoara, Tritenii de Jos, Savadisla, Caseiu, Frata, ... citește toată știrea