Atentie, soferi! COD GALBEN de ceata densa in judetul Cluj. Nu este exclus sa apara polei pe carosabil

Un cod galben de ceata a fost emis de meteorologii ANM, avertizare nowcasting, valabila pana la ora 12:00, pentru mai multe localitati din judetul Cluj.Urmatoarele fenomene vor fi prezente: ceata ce determina vizibilitate redusa, local sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului sau chiciurei, sunt fenomenele semnalate de meteorologii ANM.Urmatoarele zone vor fi afectate de codul galben: zona joasa a judetului Cluj , respectiv zona ... citește toată știrea