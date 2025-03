Atentie, soferi! COD GALBEN de ceata densa la Cluj. Vezi lista completa cu zonele afectate din judet

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis sambata, 1 martie 2025, o avertizare cod galben de ceata pentru judetul Cluj, valabila pana la ora 11:00.Potrivit meteorologilor, in mai multe localitati din judet, printre care Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Baciu, Apahida, Bontida si Jucu, se va semnala ceata densa, care determina vizibilitate redusa sub 200 de metri si, izolat, chiar sub 50 de metri.ANM a transmis ca localitatile afectate de codul galben de ceata sunt: "Cluj-Napoca, Gherla, ... citește toată știrea