Atentie soferi! COD GALBEN de ceata densa si ghetus astazi in Cluj. Care sunt zonele afectate

Meteorologii ANM au emis astazi, 29 decembrie, un cod galben de ceata pentru mai multe judete din tara, printre care si Clujul.Fenomenele vizate sunt: ceata ce determina vizibilitate redusa, sub 200 m si izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie de conditiile locale, formarea ghetusului sau chiciurei.Urmatoarele zone din judetul Cluj sunt afectate: Cluj-Napoca, Turda, Campia Turzii, Gherla, Apahida, Viisoara, Mihai ... citește toată știrea