Atentie, soferi! Cod Galben de ceata in judetul Cluj. 41 de localitati din judet, vizate de avertizarea meteorologilor

Meteorologii au emis joi, 8 decembrie, un Cod Galben de ceata, valabil in 41 de localitati din judetul Cluj. Alte doua judete vecine sunt la fel de afectate de ceata densa.Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), a emis joi un Cod Galben de ceata care afecteaza 41 de localitati din judetul Cluj. Meteorologii sustin ca se vor semnala: ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri, ce va favoriza fomarea ghetusului/poleiului pe sosele, in functie de ... citeste toata stirea