Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de ceata, pe alocuri cu vizibilitatea sub 50 m si formare de polei.ANM a emis, pentru marti, 15 noiembrie, Cod Galben de ceata la nivelul judetului Cluj, in special pentru zona joasa. Initial, avertizarea era valabila pana la ora 9:00, dar s-a prelungit pana la ora 10:00.Cele mai afectate zone sunt zonele joase ale judetului Cluj, dar si in zona ... citeste toata stirea