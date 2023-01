Atentie, soferi! COD GALBEN de ceata si ghetus in mai multe localitati din judetul Cluj, inclusiv in Cluj-Napoca

Meteorologii au emis un cod galben de ceata si ghetus pentru localitatile din Cluj, inclusiv municipiul Cluj-Napoca. Soferii trebuie sa adapteze viteza la conditiile meteo.Se vor semnala local ceata care determina scaderea vizibilitatii sub 200 m, izolat sub 50 m ce va favoriza, in functie si de conditiile locale, formarea ghetusului, potrivit avertizarii meteo emise de Administratia Nationala de Meteorologie.Codul este valabil de la 08-01-2023 ora 10:00 pana la : 08-01-2023 ora 13:00. ... citeste toata stirea