Atentie, soferi! Cod Galben de ceata si polei in judetul Cluj. 70 de localitati din judet, vizate de avertizarea meteorologilor

Meteorologii au emis un Cod Galben de ceata densa in mai multe judete din tara, printre care si judetul Cluj. Municipiul Cluj-Napoca nu scapa de ceata sufocanta nici in dimineata zilei de marti, 3 ianuarie. In plus, mai multe zone din Cluj se afla sub Cod Galben de polei, ceata densa si vizibilitate redusa.Atentionarea de Cod Galben de ceata pentru judetul Cluj este valabila pentru ziua de marti, in intervalul orar 05:00 - 10:00.Potrivit meteorologilor, fenomenele vizate sunt local ceata, ... citeste toata stirea