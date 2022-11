Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod Galben de ceata densa si polei in mai multe localitati din udetul Cluj, inclusiv pentru municipiul Cluj-Napoca.Meteorologii au emis marti, 29 noiembrie, un Cod Galben de ceata valabil in aceasta dimineata in mai multe zone din judetul Cluj. Avertizarea de ceata densa si polei este valabila pentru ziua de marti, incepand cu ora 08: ... citeste toata stirea