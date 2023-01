Atentie, soferi! Odata cu ninsorile, a inceput si haosul pe sosele. Politia Rutiera: Recomandari pentru soferi si pietoni

Avand in vedere conditiile meteo nefavorabile, pentru a circula in siguranta si pentru a evita producerea unor accidente rutiere, Brigada Rutiera a Politiei Romane a transmis mai multe recomandari soferilor romani.Pentru a evita producerea unor accidente rutiere, li se recomanda conducatorilor auto:- sa circule cu prudenta;- sa asigure o buna vizibilitate prin curatarea parbrizului, oglinzilor, a geamurilor laterale si a lunetei;- sa adapteze in permanenta viteza la conditiile meteo-rutiere; ... citeste toata stirea