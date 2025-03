Atentie soferi! Politia Rutiera extinde sistemul de radare. Care drumuri din Cluj vor fi monitorizate

Proiectul e-Sigur, care a fost demarat la inceputul acestui an in judetul Vrancea, urmeaza sa fie extins in toata Romania. Politia Rutiera a anuntat ca vor adauga 700 de noi radare, cu care pot detecta soferii care depasesc limita legala de viteza, dar si pe cei care comit alte infractiuni.Initial, radarele au fost montate pe A1, A2 si DN2, dar pe parcursul anului sistemul va fi extins in toata Romania. Astfel, drumurile din judetul Cluj care vor fi vizate sunt DN1 si DN17, conform Stiri pe ... citește toată știrea