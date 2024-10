Atentie, soferi! Restrictii de circulatie pe A10 Sebes-Turda, nodul rutier Sebes: ,,Respectati semnalizarea rutiera

Noi restrictii de circulatie au fost anuntate pe autostrada A10, Nodul Rutier Sebes, Breteaua 2 (A1 Deva spre A10 Alba), pentru ziua de maine, 23 octombrie, in intervalul 08:00 - 18:00.Motivul este din cauza unor lucrari de reparatii in perioada de garantie. Circulatia se va desfasura pe banda II, cu restrictii de viteza.,,Miercuri, 23 octombrie 2024, in intervalul orar 08:00-18:00, se vor institui ... citește toată știrea