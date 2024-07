Atentie unde va duceti copiii pe litoral! Doua parcuri de distractii, inchise de autoritati

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a decis, in urma unui control, sa opreasca temporar activitatea a doua parcuri de distractii de pe litoral. Au fost aplicate si doua amenzi in valoare de 10.000 de lei.Controlul a fost facut de ANPC, impreuna cu reprezentantii Inspectoratului Teritorial ISCIR si ai Primariei comunei Limanu, judetul Constanta.Au fost sanctionati 2 operatori economici, Popescu Business Family SRL si Luna Park Popa SRL, pentru nereguli in ... citește toată știrea