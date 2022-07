Atentionare ANM: Cod Portocaliu de canicula in mare parte a tarii! Se vor inregistra chiar si 40 de grade Celsius. Vezi care e situatia in Cluj

Meteorologii au emis noi avertizari de canicula in aproape toata tara, pana joi, 28 iulie. Zone din estul si sudul tarii, inclusiv Capitala, se vor afla marti sub cod portocaliu de canicula si disconfort termic accentuat, potrivit ANM.Marti, 26 iulie, in Banat, Crisana, Oltenia si local in Muntenia si vestul Transilvaniei si al Maramuresului valul de caldura se va intensifica. In general dupa-amiaza se vor inregistra valori termice de 37 - 40 de grade Celsius, iar noaptea nu vor cobori sub 20 ... citeste toata stirea