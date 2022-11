ATOP Cluj: populatia Clujului a crescut cu 20.000 in 10 ani

Populatia judetului Cluj ar fi crescut cu aproximativ 20.000 de persoane in ultimii zece ani, arata rezultatele preliminare ale recensamantului din acest an.Datele vin de la Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica (ATOP) Cluj, ce arata ca potrivit primelor estimari populatia judetului Cluj a crescut cu aproximativ 20.000 de persoane in ultimul deceniu. In perioada 14 martie - 31 iulie 2022 au fost recenzati 93,2% dintre clujeni, in raport cu populatia ... citeste toata stirea