Au ars cinci baraci intr-o comunitate de romi din zona Pata Rat. Trei persoane au suferit atacuri de panica

Pompierii clujeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu petrecut pe strada Cantonului, in zona Pata Rat. Cinci baraci au ars in totalitate, pe o suprafata de circa 200 de metri patrati, alte doua au ars partial, iar la alte patru locuinte improvizate s-au inregistrat pagube. Trei persoane au suferit atacuri de panica. Incendiul s-a produs sambata dimineata, in jurul orei 3.00. "Pompierii din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un incendiu petrecut pe ... citeste toata stirea