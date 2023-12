Sapte familii din Cluj-Napoca, toate rude intre ele, care si-au dezvoltat un minicartier in zona strazii Oasului, au cerut Primariei ca noua strada aparuta odata cu ansamblul de locuinte sa fie denumita strada Bogatului. Oamenii au motivat ca este vorba despre o porecla de familie dupa care sunt cunoscuti in zona Valea Chintaului.Directia de Urbanism a considerat ca denumirea este nepotrivita motivand ca "face trimitere la conditia socio-economica a unei persoane si are caracter ... citeste toata stirea