Au crescut cazurile de infectii respiratorii raportate in saptamana 27 ianuarie-2 februarie fata de cea anterioara/Cele mai multe cazuri raportate sunt in Bucuresti si Cluj

Conform celui mai recent raport realizat de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, in saptamana 27 ianuarie - 2 februarie au fost raportate 172.877 de cazuri de infectii respiratorii (gripa clinica, IACRS si pneumonii), inregistrandu-se cu 27,2% mai multe cazuri comparativ cu aceeasi saptamana a sezonului precedent (135.870) si cu 29,4% mai multe cazuri comparativ cu saptamana anterioara (133.635). Variatia in plus fata de media calculata ... citește toată știrea