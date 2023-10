"In primele 8 luni ale acestui an, politistii au emis 8.629 de ordine de protectie provizorii, 3.606 dintre acestea fiind transformate in ordine de protectie de instantele de judecata. La nivel national, in primele 8 luni ale anului 2023, numarul faptelor penale in domeniul violentei domestice a crescut cu 3,6%, fata de primele 8 luni ale anului 2022, de la 36.921, la 38.243 de fapte. Au fost inregistrate cresteri, comparativ cu perioada similara din anul 2022, pentru loviri sau alte violente ... citeste toata stirea