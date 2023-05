Consiliul Judetean Cluj a demarat o serie de lucrari de intretinere curenta si periodica pe drumul judetean 109V Padureni - Satu Lung - DJ 109S. Durata maxima de executie a lucrarilor este de 6 luni.In ansamblu, lucrarile de intretinere vizeaza sectorul in lungime de 8,772 kilometri cuprins intre km 6+600 si km 15+372, din care un sector in lungime de 3,972 kilometri va fi si asfaltat.Operatiunile constau in lucrari de frezare a zonelor de carosabil deteriorate, plombari cu imbracaminti ... citeste toata stirea