Au demarat lucrarile la centrul de Inteligenta Artificiala al Clujului

Santierul pentru Institutul de AI din Cluj-Napoca s-a deschis oficial azi, cu un robotel care a amplasat o "capsula a timpului", pentru viitorii cercetatori. Investitia se va ridica la peste 105 milioane de lei, iar constructia ar trebui sa fie gata in noiembrie 2025, avand un termen de executie de 18 luni."Va fi aici o platforma de colaborare in care experii nostri vor gasi solutii in multe domenii, printre care medicina, robotica, automotive", a spus rectorul UTCN, Vasile Esopa.Termenul