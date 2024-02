Au facut bani la buget: mii de euro amenzi in doar cateva ore, pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, astazi.Politistii rutieri au iesit pe teren azi cu un control in sistem cascada pe tronsonul de drum Turda - Cluj-Napoca - Huedin - Bucea, in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente identificate in urma analizei. Rezultatul, doar intre orele 7 si 14, cat a avut loc controlul - 62 de amenzi de peste 40.000 de lei, dintre care vasta majoritate - 50 - au ... citește toată știrea