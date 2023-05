Miercuri, doi copii au fost filmati in timp ce alergau pe acoperisul de tigla al unui bloc din Floresti. Politia a fost sesizata dupa ce o vecina care a surprins cele intamplate a publicat imaginile periculoase pe o retea de socializare.Se pare ca, parintii copiilor i-au lasat pe minori singuri acasa, moment in care cei doi au decis sa se joace pe acoperisul de tigla al blocului."La data de 17 mai a.c., in jurul orei 17.25, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au fost ... citeste toata stirea