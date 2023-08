Clujenii au la dispozitie 3 rulote unde se pot adaposti de soare si se pot hidrata. Astfel, autoritatile locale anunta amplasarea unor spatii de refugiu si distribuire a apei potabile pentru a veni in sprijinul clujenilor in perioada caniculara.Rulotele sunt amplasate in urmatoarele locuri:Piata "Lucian Blaga", langa Casa de Cultura a Studentilor "Dumitru Farcas" Piata Mihai Viteazul (in statia CTP vizavi de cinematograful "Florin Piersic"). Opera Maghiara (vizavi de intrarea in Parcul ... citeste toata stirea