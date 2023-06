Au fost anuntate datele pentru urmatoarea editie a celui mai mare festival de film din Romania, TIFF de la Cluj, azi.La o zi dupa incheierea editiei din acest an, organizatorii TIFF anunta ca urmatoarea editie, a 23-a, are loc anul viitor intre 14 si 23 iunie, in Cluj-Napoca.Fondat in 2002, Festivalul International de Film Transilvania (TIFF) este primul si cel mai mare festival dedicat filmului de lungmetraj din Romania si unul dintre cele mai importante evenimente de gen din regiune, cu ... citeste toata stirea