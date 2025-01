Au fost descoperite inca doua focare de pesta porcina in Cluj! Care sunt zonele afectate

In urma cu aproximativ zece zile in doua comune s-au gasit focare de pesta porcina africana. Un focar declarat la o exploatatie din localitatea clujeana Geaca, si un focar intr-o exploatatie din Zorenii de Vale, comuna Mociu, iar acum, alte doua noi focare de pesta porcina au fost descoperite.Mai exact, un nou focar in Puini, comuna Geaca si un altul, tot in Zorenii de Vale, comuna Mociu.Prin decizie DSVSA s-a ordonat uciderea imediata si distrugerea porcilor depistati cu pesta porcina ... citește toată știrea