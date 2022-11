Au fost emise peste 5.200 de buletine cu cip pana acum, la Cluj. Cand vor fi eliberate cardurile in Bucuresti si in marile orase

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca peste 5.200 de carti electronice de identitate au fost emise, in cadrul proiectului-pilot derulat la Cluj-Napoca, iar anul viitor proiectul va fi implementat si in Bucuresti, dar si in alte mari orase din tara.Tinta autoritatilor este ca, pana in anul 2026, sa fie intre cinci si opt milioane de cetateni care sa aiba carte electronica de identitate.Lucian Bode a declarat ca noua carte de identitate va permite posesorilor autentificarea in ... citeste toata stirea