Au fost finalizate lucrarile la "Drumul Apusenilor", au costat zeci de milioane de euro

Au fost finalizate lucrarile la "Drumul Apusenilor", pitorescul drum judetean de 25 de kilometri care ajunge in Apuseni, in lungime de 25 de kilometri.Lucrarile au fost finalizate azi, e vorba de modernizarea drumurilor judetene DJ 764B si DJ 108K, la doi ani de la debutul lucrarilor. Drumul are o lungime de 25 de kilometri si sapte poduri, inclusiv unul peste Crisul Repede construit de la zero, 280 de accese la proprietatile situate pe traseu, aproape zece kilometri de trotuare si altele. ... citeste toata stirea