Au fost premiati castigatorii concursului "18 ani de Ziarul 21"

Este sarbatoare in presa turdeana! Ziarul 21 a implinit pe 7 mai, 18 ani de la aparitia primului numar. Au fost 18 ani de munca, de informatie de calitate dar si 18 ani de premii pentru cititorii celui mai iubit ziar turdean din istorie.Ziarul 21 a lansat un concurs unde a pus in joc 21 de milioane lei vechi, pentru cititori. Dupa ce, pe 5 mai a avut loc tragerea la sorti, care a fost transmisa in direct pe pagina de facebook si pe pagina de you tube a Ziarului 21, pe 6 mai au fost premiati ... citeste toata stirea