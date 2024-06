Au fost reactivate punctele mobile de prim-ajutor in caz de canicula, in Cluj, in judet sunt asteptate temperaturi deosebit de ridicate. Acestea au fost instituite in farmacii.Aici listaTinand seama de prognoza meteorologica prin care in perioada urmatoare, se preconizeaza temperaturi deosebit de ridicate si de necesitatea asigurarii masurilor de competenta pentru prevenirea si gestionarea posibilelor situatii de urgenta ce se pot produce, in Cluj au fost instituite mai multe puncte de ... citește toată știrea