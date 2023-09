Au fost receptionate lucrarile de alimentare cu apa in 20 de localitati din sapte comune clujene, dupa investitii de 67 de milioane de lei, adica 13,5 milioane de euro.Receptia a facut-o Compania de Apa "Somes" S.A., operatorul regional al retelelor de alimentare cu apa potabila din Cluj si Salaj. E vorba de lucrari in comunele Aschileu, Bontida, Chinteni, Cojocna, Ceanu Mare, Iclod si Vultureni.Este o investitie de anvergura, fiind vizate nu mai putin de 20 de localitati, in care locuiesc ... citeste toata stirea