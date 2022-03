Au fost relocate 4 statii pe B-dul 21 Decembrie 1989 - FOTO

Patru statii de autobuz au fost relocate incepand cu data de 31.03.2022 pe pozitiile definitive din proiect, in cadrul lucrarilor de pe B-dul 21 Decembrie 1989.Este vorba despre:- Statia "Victoria" va fi in zona numerelor postale 24-30, relocata din zona strazii Bolyai Janos spre Aeroport;- Statia "Sora" va fi inspre Blocul SORA, inaintea trecerii de pietoni din fata magazinului "Sora"; relocata de pe pozitia actuala spre Centru;- Statia "Somesul" va fi in zona cladirii Companiei de Apa ... citeste toata stirea