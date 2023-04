Au fost reluate lucrarile de 25 de milioane de euro la un important drum turistic din Cluj.E vorba de modernizarea drumului judetean DJ 107P Gilau (DN 1) - Somesu Rece - Marisel - DN 1R, in lungime de 44,26 kilometri,. In aceasta etapa se executa lucrari de asternere a celui de-al doilea strat de asfalt, respectiv cel de uzura, pe sectorul de drum situat pe raza comunei Marisel, in zona monumentului "Crucea Iancului", informeaza Consiliul Judetean. In ceea ce priveste stadiul fizic al ... citeste toata stirea