Au fost scoase pe strada rulotele cu apa potabila din Cluj-Napoca, in contextul in care judetul e sub cod galben de canicula.Rulotele functioneaza in aceasta saptamana miercuri si vineri intre orele 12 si 16 si joi intre orele 12 si 18.30.Acestea sunt amplasate in piata "Lucian Blaga", langa Casa de Cultura a Studentilor "Dumitru Farcas", in piata Mihai Viteazul in statia CTP vizavi de cinematograful "Florin Piersic" si la Opera Maghiara vizavi de intrarea in Parcul Central "Simion ... citeste toata stirea