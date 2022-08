Au fost semnate primele contracte de investitii in cadrul programului "Anghel Saligny", fiind vizate si proiecte din Cluj

Premierul Nicolae Ciuca a semnat primele noua contracte de lucrari de investitie in cadrul programului Programul National "Anghel Saligny", fiind vizate si proiecte ale Clujului.Reamintim ca in cazul listei de proiecte aprobate de Ministerul Dezvoltarii pentru judetul Cluj, suma totala se ridica la 1.219.900.480,46 de lei."Ma bucur ca prin activitatea de astazi punem in aplicare planul national Anghel Saligny. Este un plan asumat la nivelul Guvernului care este destinat modernizarii si ... citeste toata stirea