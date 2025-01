Au furat cutia milei din biserica si au cheltuit banii pe droguri, unul a incendiat altarul

Au furat cutia milei din biserica si au cheltuit banii pe droguri. S-a intamplat in Cluj, in Turda.Anchetatorii au aratat in proces ca in noaptea dintre 31 martie si 1 aprilie anul trecut un inculpat a patruns prin escaladarea zidului si apoi prin turla clopotului in incinta Bisericii Inaltarea Sfintei Cruci situata pe strada Panselutelor FN din Turda, facilitandu-i accesul in incinta bisericii si celuilalt inculpat. Din interior cei doi inculpati au sustras cutia milei in care se afla o suma ... citește toată știrea