Au inceput lucrarile de constructie la un pod provizoriu in localitatea Somesu Rece din comuna Gilau, pe drumul judetean 107P, o zona vizitata de turisti.Construirea podului provizoriu urmareste sa permita circulatia rutiera pe drumul de mare interes pentru clujeni in special in scop turistic. Acesta ar urma sa fie finalizat in 30 de zile. Ulterior vechiul pod va fi demolat, urmand a fi construit unul nou. Astfel, lucrarile de interventie in regim de prima urgenta vizeaza construirea unui pod ... citeste toata stirea