Au inceput lucrarile de milioane de euro pentru imbunatatirea conditiilor pacientilor internati in spitalul clinic de boli infectioase din Cluj-Napoca, ce a tratat in ultimii ani de pandemie de coronavirus mii de persaone infectate.Lucrarile vizeaza amenajarea unui sistem de ventilare mecanica, filtrare si tratare a aerului, ce costa milioane de euro - mai exact 12 milioane de lei plus TVA, adica aproximativ trei milioane de euro, bani din fonduri europene nerambursabile. Proiectul de ... citeste toata stirea