Au inceput lucrarile la drumul expres care leaga localitatea Tureni de autostrada Transilvania, la fata locului au fost surprinse primele utilaje.Un internaut, Raul Pristopan, a filmat in premiera primele utilaje pe traseul noii legaturi dintre autostrada Transilvania si DN1 in dreptul localitatii Tureni de langa Cluj-Napoca.Drumul expres are o lungime de doar cativa kilometri. "Cei aproape cinci kilometri sunt pe profil de drum expres veritabil, fac parte din DEx4 Turda-Dej si sunt ... citeste toata stirea