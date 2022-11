Au inceput lucrarile la noul hotel de gheata de la Balea Lac

Realizatorii Proiectului de Marketing Turistic "Hotel of Ice Balea Lac" au anuntat, marti, ca a inceput constructia celui de-al 16-lea hotel relizat integral din zapada si gheata. La Balea Lac stratul de zapada este consistent, iar temeraturile sunt scazute si pe timpul zilei, asa ca in Ajunul Craciunului ar trebui sa fie finalizata constructia, relateaza g4media.ro."Pentru ca la Balea Lac este iarna adevarata, stratul de zapada e generos iar in ultimele nopti temperaturile au coborat cu mult ... citeste toata stirea